Val Kilmer, ator de ‘Top Gun’ e ‘Batman’, morre aos 65 anos

Kilmer foi um dos astros de Hollywood das décadas de 1980 e 1990, estrelando também The Doors, Tombstone: A Justiça Está Chegando e Fogo Contra Fogo. Diagnosticado com câncer de garganta em 2014, passou por uma traqueotomia que afetou sua voz e impactou sua carreira. Ainda assim, fez um emocionante retorno ao cinema em Top Gun: Maverick (2022), reprisando seu papel como Iceman ao lado de Tom Cruise.

Ao longo da carreira, Kilmer demonstrou versatilidade, indo da comédia Top Secret! ao intenso retrato de Jim Morrison em The Doors. Em 1995, assumiu o manto do Batman, mas recusou continuar no papel. Em 2021, lançou um documentário sobre sua vida, compartilhando gravações pessoais e os desafios da doença.

Colegas e diretores prestaram homenagens. Michael Mann, de Fogo Contra Fogo, lembrou sua intensidade como ator, enquanto Josh Brolin escreveu: "Vou sentir sua falta". Tom Cruise destacou sua força e talento ao reviver Iceman.

Kilmer deixa um legado marcante no cinema e dois filhos, frutos de seu casamento com a atriz Joanne Whalley.