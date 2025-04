Tarcísio diz que tarifaço de Trump é chance para SP e elogia Lula

O governador bolsonarista se declara apoiador de Trump e o vídeo em que usou o boné vermelho da campanha do presidente dos EUA foi lembrado nas redes sociais quando as tarifas foram anunciadas. O adereço trazia a frase de campanha do republicano Make America Great Again (faça os Estados Unidos grandes de novo).

"Entendo que as tarifas criam para nós oportunidades. Lógico que o americano está olhando o interesse dele. Isso desarruma um pouco o comércio internacional, mas a gente tem que saber aproveitar as oportunidades", disse Tarcísio.

Ele falou com a Folha de S.Paulo no Palácio dos Bandeirantes, na saída de um evento para promoção de rotas turísticas e comerciais do setor do café - cuja produção para exportação deu impulso à economia do estado a partir do século 19.

"A gente tem algumas coisas acontecendo no mundo: a fuga de empresas, a saída de empresas da China, uma sobretaxa muito forte dos Estados Unidos, Europa e Ásia. E isso cria uma oportunidade, sobretudo para a nossa agroindústria, porque é o tipo de indústria que a gente pode proporcionar uma substituição imediata", afirmou Tarcísio.

"Se a gente souber usar isso como oportunidade, vai ganhar muitos mercados. Na Europa, na Ásia, eu vejo que essa questão pode ser um catalisador do Acordo Mercosul-União Europeia. Então, a gente tem toda a oportunidade para tirar proveito dessa situação", disse.