SP enfrenta falta de vacinas contra Covid para maiores de 12 anos

A cidade de São Paulo conta com mais de 479 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), dentre elas 411 estão listadas para vacinação no site De Olho de Fila ?entre UBSs, AMAs/UBS Integradas e SAEs. Nesta terça-feira (1º), apenas 22 delas possuíam estoque completo de vacinas contra Covid-19 para todas as faixas etárias (menores de 5 anos, crianças de 5 a 11 anos e maiores de 12 anos).

Das 389 unidades que estão sem vacinas para o público acima de 12 anos, 117 encontram-se completamente desabastecidas para todas as faixas etárias, incluindo os grupos mais jovens.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) informa "que recebeu, do Ministério da Saúde, responsável pela aquisição das vacinas, 250 mil doses da vacina Moderna e 316.200 mil doses da vacina pediátrica contra Covid-19 em março para distribuição no estado". Desse total, foram destinadas à capital paulista 65 mil doses da Moderna e 34.400 doses pediátricas. As doses para o mês de abril já foram solicitadas ao governo federal, diz a pasta