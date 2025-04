Espião russo passa a sofrer ameaça do PCC após banho de sol

Sergey foi identificado como espião dentro do presídio e, durante um banho de sol, passou a ser alvo de ameaças por membros do PCC. Desde então, cumpre pena sob regime diferenciado, sem contato com outros detentos. Mesmo já tendo condições de progredir para o semiaberto, a possibilidade de represálias ou de tentativa de fuga mantém sua estadia garantida na unidade de segurança máxima.

A Polícia Federal investiga Sergey desde maio de 2022 por espionagem, lavagem de dinheiro e corrupção. O inquérito segue em andamento.

Operação internacional e prisão no Brasil

Sergey foi preso em abril de 2022 ao desembarcar no Aeroporto Internacional de São Paulo. Ele usava identidade falsa – Viktor Muller Ferreira, supostamente um brasileiro nascido em Niterói (RJ) – e tentava se infiltrar no Tribunal Penal Internacional (TPI), em Haia, na Holanda.

Após investigação de 12 anos, o serviço secreto holandês descobriu a farsa e impediu sua entrada no país, deportando-o de volta ao Brasil, onde foi preso pela PF. As autoridades holandesas compartilharam todas as informações sobre ele com o governo brasileiro, confirmando seu envolvimento em atividades de espionagem.