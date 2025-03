Dez pessoas morrem em acidente; 8 eram da mesma família

As mortes foram confirmadas pela prefeitura de Ruy Barbosa (315 km de Salvador), que possui 29 mil habitantes. Todas as vítimas eram da cidade, sendo oito delas da mesma família.

A batida entre uma van e um caminhão deixou ao menos dez pessoas mortas na região da Chapada Diamantina, na Bahia. O acidente aconteceu na noite deste domingo (30) no trecho da rodovia BR-242 entre os municípios de Boa Vista do Tupim e Ruy Barbosa.

A família havia passado o fim de semana em um sítio em Boa Vista do Tupim e contratou uma van privada para retornar para Ruy Barbosa.

Duas pessoas ficaram feridas e estão internadas ?uma delas está no hospital de Itaberaba e outra no hospital regional Ruy Barbosa. Os motoristas da van e do caminhão foram atendidos com ferimentos leves e liberados. Os bombeiros ainda buscam uma 13ª pessoa que estaria na van.

A prefeitura de Ruy Barbosa decretou luto oficial de três dias e solicitou o ginásio de esportes do colégio estadual para o velório das vítimas, informou o secretário municipal de Administração, Renan Freitas.