Batida mata os 5 ocupantes; bebê é salvo em colo de vítima

Um grave acidente na madrugada deste domingo (30) matou cinco jovens e feriu uma bebê na BR-373, próximo ao trevo de Chopinzinho, no sudoeste do Paraná. A colisão envolveu um carro e um caminhão.

No carro estavam quatro homens e uma mulher, com idades entre 14 e 19 anos, que morreram no local devido ao impacto. Também havia uma bebê de aproximadamente dois anos, encontrada pelos bombeiros no colo da mulher que estava no banco da frente. A criança sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital de Pato Branco.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para apurar as causas do acidente. A rodovia foi parcialmente interditada para a limpeza da pista. Os corpos foram levados para a Polícia Científica de Pato Branco e aguardam identificação.

*Com informações do G1