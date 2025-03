BB já emprestou R$ 600 mi do novo consignado 

Como revelou a Folha no início de fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu ao BB (Banco do Brasil) e à Caixa Econômica Federal que tivessem uma atuação forte na oferta do novo modelo para fomentar a concorrência e baratear os juros dos empréstimos.

O Banco do Brasil emprestou mais de R$ 600 milhões no novo crédito consignado privado desde o início do programa na plataforma eSocial do governo federal.

Na época, o desenho do programa ainda estava sendo discutido, mas integrantes do governo já apostavam que os dois bancos públicos fariam ofertas agressivas no começo de funcionamento do novo consignado. Essa é uma das apostas do governo para dinamizar o crédito e estimular a economia num momento de alta da Selic (taxa básica de juros).

De acordo com o BB, os números mostram o protagonismo do banco no crédito consignado. Foram contratadas operações em mais de 3.000 municípios de todas as regiões do país.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informou à Folha que a concessão total já superou R$ 2 bilhões, mostrando tração e apetite no início do novo consignado, no último dia 21. A entidade afirma que estão sendo feitos ajustes e avanços operacionais importantes em conjunto com o governo.