PM acredita em acusação da esposa e mata feirante; VÍDEO

O sargento da Polícia Militar Fernando Ribeiro Baraúna, de 39 anos, foi preso em flagrante após matar a tiros o feirante Pedro Henrique Morato Dantas, de 20 anos, na manhã de domingo (6), na Praça Panamericana, na Penha, Zona Norte do Rio. Segundo testemunhas, o policial atirou contra o jovem depois que sua esposa, Natalia Teles, o acusou de tê-la assediado dentro de uma boate próxima ao local. A informação é do G1.

Testemunhas também disseram que o sargento fez disparos para o alto antes de atirar em Pedro Henrique. A mulher do PM alegou, em depoimento, que houve desentendimento na casa noturna e que apontou o rapaz como o autor de uma agressão. O policial, por sua vez, disse que reagiu em legítima defesa após o feirante supostamente tentar esfaqueá-lo — o que também é negado por testemunhas e familiares.

Pedro Henrique foi atingido ainda na praça, onde estava à espera do pai.

O corpo do jovem será sepultado nesta segunda-feira (7), no interior de São Paulo. A PM informou que a Corregedoria acompanha o caso e que não compactua com crimes cometidos por seus integrantes. A defesa do sargento não foi localizada até a última atualização desta reportagem.