Mortos do terremoto em Mianmar são mais de mil, e pode haver mais

O número de mortos no terremoto de magnitude 7,7 que atingiu Mianmar subiu para mais de mil neste sábado (29), conforme mais corpos foram retirados dos escombros. O tremor, que teve epicentro próximo a Mandalay, a segunda maior cidade do país, destruiu centenas de edifícios e causou danos significativos.

A situação do país, que enfrenta uma guerra civil prolongada, dificulta os trabalhos de resgate e aumenta as preocupações de que o número de vítimas possa ser ainda maior.

Impacto na Tailândia

O tremor também foi sentido na Tailândia, afetando Bangkok e outras regiões. Na capital, onde vivem cerca de 17 milhões de pessoas, um prédio de 33 andares em construção desabou, matando seis pessoas, ferindo 26 e deixando 47 desaparecidas.

Equipes de resgate trabalham na remoção dos escombros, mas as chances de encontrar sobreviventes diminuem com o passar do tempo. “Eu rezo para que todos estejam vivos, mas quando vejo essa destruição, é difícil acreditar”, lamentou Naruemol Thonglek, que aguarda notícias do parceiro e de cinco amigos que trabalhavam no local.

Mianmar está sobre uma falha geológica