Terremoto em Mianmar atinge Tailândia e mata mais de 140; VÍDEO

Reprodução/Bangkok Community Help Foundation

Pelo menos 144 pessoas morreram e mais de 730 ficaram feridas após um terremoto de magnitude 7,7 atingir Mianmar, próximo à cidade de Mandalay, segundo o líder do governo militar do país. Um forte tremor secundário, de magnitude 6,4, também foi registrado, com abalos sentidos na Tailândia e na China.

Na Tailândia, o terremoto causou o colapso de prédios a centenas de quilômetros de distância. Pelo menos três pessoas morreram na capital, Bangcoc, onde autoridades trabalham para resgatar 81 pessoas presas sob os escombros de um edifício em construção.