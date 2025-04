Juiz brasileiro acusado de usar nome falso foi para o Reino Unido

Reis e Wickfield também compartilhavam o mesmo registro de endereço em São Paulo, apesar da alegação de que o magistrado morava no exterior. E embora a investigação tenha identificado que ele tem duas irmãs, ele afirmou que as desconhecia quando os nomes foram apresentados durante o depoimento. Quando Polícia Civil chamou um familiar de Reis para depor, ouviu uma versão diferente, que não incluía a história dos gêmeos.

Até esta sexta-feira (4), Reis ainda não havia constituído defesa no processo em que responde por falsidade ideológica e uso de documento falso. A denúncia já foi aceita, ou seja, ele já se tornou réu. A reportagem entrou em contato por e-mail e telefone com um advogado que representa o juiz aposentado em outro processo, sem relação com a denúncia, mas não recebeu resposta.

Telefone informado à polícia não recebe chamada

O contato de telefone atribuído a Wickfield, que consta no termo de depoimento de Reis à Polícia Civil, tem um dígito a menos do que o padrão de telefonia do país e não recebe chamadas. O código internacional informado é o +44, que de fato corresponde ao Reino Unido, e tem o 7 como primeiro numeral do prefixo ?o que no país só é usado em números de aparelhos celulares.