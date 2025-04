GCM afasta comandante após ex denunciar violência doméstica

Antes de engravidar, Samara afirma que foi vítima de agressões, como cotoveladas no rosto. Depois, durante o oitavo mês da gravidez, foi espancada pelo ex-marido e salva por uma vizinha, que ouviu a briga e chamou a polícia.

"Quando os policiais chegaram, ele ficou quietinho", afirma ela. A filha de Eliazer, Gabrielle Moranggo, hoje com 30 anos, estava presente no momento da briga e lembra que viu o pai agredindo a madrasta. À reportagem ela diz que se recorda do dia e afirma que, aos 12 anos, pedia para que o pai parasse com as agressões.

"Ele pegou ela pelo braço, bateu no rosto dela, foi bem complicado. Criança nenhuma tem que passar por isso", diz ela, que conta também se recordar de quando o pai agrediu a mãe. "Lembro de ter acordado no meio da noite com barulho de chinelada e minha mãe pedindo para ele parar e ele dizia para ela ficar quieta. Depois disso, eu não lembro mais de muita coisa."