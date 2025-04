Luiz Gustavo é internado com tromboembolismo pulmonar

O volante Luiz Gustavo, 37, do São Paulo, está internado no Hospital Albert Einstein devido a um quadro de tromboembolismo pulmonar.

O atleta se queixou de dores na região torácica na chegada ao CT tricolor, na manhã deste sábado (5), na volta do elenco após a partida contra o Talleres, na quarta-feira (2), pela Libertadores. Ele foi encaminhado ao hospital, onde passou por exames de imagem e recebeu o diagnóstico.

De acordo com uma definição que consta no site da instituição médica, o tromboembolismo pulmonar é um "quadro grave onde há o bloqueio de uma artéria por coágulo que pode provocar dor no peito e falta de ar".