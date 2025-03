Crítica à qualidade da droga motivou esquartejamento de mulher

A insatisfação com a qualidade de uma droga resultou no assassinato brutal de Thalita Marques Berquó Ramos, de 36 anos, em janeiro deste ano. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem e apreendeu um adolescente suspeitos do crime, enquanto um segundo menor segue foragido. A informação é do Metrópoles.

Leia mais: Cabeça de mulher é encontrada em estação de tratamento de esgoto

Identificada mulher decapitada e deixada em estação de esgoto

Investigação e dinâmica do crime