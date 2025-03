Identificada mulher decapitada e deixada em estação de esgoto

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou a mulher que teve a cabeça e as pernas encontradas na Estação de Tratamento de Esgoto da Caesb, no Setor de Clubes Esportivos Sul, em Brasília (DF). Trata-se de Thalita Marques Berquó Ramos, de 36 anos. A informação é do portal Metrópoles.

Relembre o caso: Cabeça de mulher é encontrada em estação de tratamento de esgoto

A identidade foi confirmada em 13 de fevereiro após exames antropológicos, odontológicos e genéticos conduzidos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Crime brutal