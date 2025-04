Alerta de celular roubado já está valendo; veja como se cadastrar

No momento do cadastro, também é possível indicar "pessoas de confiança", que poderão disparar o alerta em caso de impossibilidade da realização da ação pelo titular da conta.

Para viabilizar essa medida, o Ministério da Justiça firmou uma parceria com a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e as operadoras. O objetivo principal dessa nova funcionalidade é combater o mercado ilegal de celulares, que frequentemente se abastece de aparelhos roubados ou furtados.

Recentemente, o presidente Lula (PT) disse que não permitirá que o Brasil se torne uma "república de ladrão de celular", durante evento no Ceará. De acordo com fontes do Ministério da Justiça, a solicitação para implementação da notificação partiu do próprio presidente após conhecer o modelo do Piauí, que serviu de inspiração para o Ministério da Justiça e funciona de maneira similar.