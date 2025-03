Pai joga filho de 5 anos de ponte e diz não se arrepender

Tiago Ricardo Felber, de 39 anos, foi preso após jogar o próprio filho, Theo Ricardo Ferreira Felber, de 5 anos, de uma ponte em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Civil, ele confessou o crime sem demonstrar arrependimento e afirmou que agiu por vingança contra a mãe da criança, sua ex-companheira.

A investigação revelou que o homem já teria tentado matar o filho no dia anterior e passou horas circulando de bicicleta pela cidade em busca de um "local ideal" para consumar o assassinato. Um dia antes de jogar o filho da ponte, Tiago teria tentado asfixiar o menino, mas não conseguiu. Por isso, decidiu afogá-lo.

Câmeras de segurança registraram imagens do pai pedalando com a criança pouco antes do crime.

O corpo do menino foi levado ao Posto Médico-Legal de Santa Maria, e os peritos apuram se ele já estava morto antes da queda ou se o impacto contra as pedras no leito do rio Vacacaí causou o óbito. Tiago foi autuado por homicídio doloso e encaminhado ao sistema prisional. O caso gerou grande comoção e revolta.