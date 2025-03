Culinária oriental

Sabia que o rodízio do Restaurante Oguru, no Galleria Shopping Campinas, é completo? Ele inclui diversas opções de entradas, pratos quentes, temakis, carpaccios, sashimis, sushis e sobremesas, e pode ser degustado todos os dias no almoço ou jantar, todos os dias da semana.

Vale destacar a seleção e procedência dos peixes, sempre frescos e da melhor qualidade. Além das opções de rodízio, a casa também oferece, de segunda a sexta-feira, outras três opções de menu executivo: Rodízio Sashimi Executivo, Rodízio Sushi Executivo e Combinados Executivos. Vale a pena conhecer! Siga em @ogurusushibar