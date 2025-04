Alunos do 7º ano quebraram câmera antes de esfaquear professora

Uma professora de inglês foi esfaqueada dentro de uma sala de aula, na tarde de terça-feira (1º), em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A secretária municipal de Educação, Marta Fattori, disse que a sala de aula contava com uma câmera de segurança, mas o equipamento foi quebrado por um dos suspeitos de participar do ato. "A gente pode ver que, na realidade, já estava premeditado", disse.

A professora estava ministrando uma das primeiras aulas do dia quando foi atingida por golpes de faca. De acordo com informações da direção da escola, os suspeitos são três estudantes do sétimo ano, com idades entre 13 e 15 anos.

Os adolescentes suspeitos fugiram e foram apreendidos ao longo do dia. Dois deles seguem sob apreensão pela Polícia Civil, que aguarda decisão judicial que definirá se os jovens devem ser encaminhados para a Fase (Fundação de Atendimento Sócio-Educativo). A mais jovem foi liberada após prestar depoimento, por não ter indicativo de que participou diretamente do ato.

As aulas foram suspensas nas 82 escolas da rede municipal nesta quarta-feira (2) e devem ser retomadas na quinta.