Restaurante viraliza com placa de almoço

Um restaurante no interior do Brasil decidiu inovar na comunicação e provocou risos por um motivo nada convencional. A placa do estabelecimento, que deveria apenas anunciar o cardápio, confundiu clientes e internautas de um jeito engraçado.

O recado dizia: “macarrão ao vivo e strogonoff de segunda a sexta das 11h às 15h”. A placa levantou o inevitável questionamento: afinal, quanto custa o ingresso para ver ou comer o macarrão ao "viváço"?