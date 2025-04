Adolescente mata tio derramando óleo quente no ouvido dele em GO

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida em Uruaçu, no norte de Goiás, após confessar ter matado o tio, de 43 anos, ao despejar óleo quente em seu ouvido enquanto ele dormia. O crime ocorreu no dia 19 de março e foi motivado por desentendimentos familiares, relacionados à desaprovação do tio sobre as amizades da jovem.

A vítima chegou a ser transferida para um hospital em Goiânia após o ataque, mas não resistiu às queimaduras graves e morreu em 28 de março.

De acordo com a Polícia Civil, a adolescente aqueceu um litro de óleo até a fervura e o despejou diretamente no ouvido do tio, que não teve chance de se defender. O delegado responsável pela investigação, Domênico Christus Doehler Rocha, classificou o crime como homicídio triplamente qualificado, destacando o motivo fútil, o meio cruel e o uso de um recurso que impediu a defesa da vítima.