Governo Tarcísio autoriza edital para terceirizar 143 escolas

"Já estamos preparados para no segundo semestre fazer um leilão dessas 143 escolas, que vão passar por um retrofit, ou seja, uma grande reforma. Elas precisam, por exemplo, de troca de telhado, fiação. Vamos buscar aquelas que estão em piores condições", declarou.

Ele explicou ainda que as empresas vencedoras do leilão serão responsáveis, depois da reforma, por gerir as unidades. "Elas ficarão com os serviços de manutenção, de segurança, merenda, internet. Tudo isso será responsabilidade da empresa privada para que o diretor possa se preocupar apenas com a parte pedagógica."

A lista das escolas selecionadas ainda não foi divulgada. Segundo Ramuth, as unidades estão espalhadas por todo o estado, mas a maioria fica na capital.