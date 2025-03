PT prende brasileiros em navio com 6,5 ton de cocaína; VÍDEO

A Polícia Judiciária (PJ) de Portugal interceptou um submarino carregado com 6,5 toneladas de cocaína em alto-mar, a cerca de 920 km dos Açores. A embarcação, que partiu do Brasil com destino à Península Ibérica, tinha cinco tripulantes de nacionalidades brasileira, colombiana e espanhola.

De acordo com as autoridades, o submersível foi construído exclusivamente para o tráfico de drogas e pertence a uma organização criminosa transnacional. O diretor da PJ, Luís Neves, destacou que essa foi uma ação inédita no meio do oceano, já que, normalmente, esses submarinos são afundados para eliminar provas.