Menina de 4 anos leva cocaína para escola pensando que era bala

O pai da menina que levou a droga chegou à unidade escolar antes da PM, mas, ao ser informado sobre a situação, pegou parte dos papelotes das mãos de uma funcionária e deixou o local rapidamente, sem prestar esclarecimentos.

A Polícia Militar constatou que o homem já possuía três registros criminais por tráfico de drogas e agora é considerado foragido pelos crimes de tráfico e por colocar em risco a integridade de menores.

O irmão do suspeito, tio da menina, foi até a escola para tentar recuperar o restante da droga. Durante a abordagem, ele se desentendeu com a professora e as conselheiras tutelares, demonstrando irritação com o fato de a polícia ter sido acionada. Ele acabou preso por desacato e levado à delegacia, sendo liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência.