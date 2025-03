Saiba quem é o advogado detido durante julgamento de Bolsonaro

O ex-desembargador e advogado Sebastião Coelho foi detido nesta terça-feira (25) após gritar ofensas e interromper o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que analisa a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete acusados por tentativa de golpe de Estado.

Coelho, que defende Filipe Martins, ex-assessor da Presidência, tentou acessar a sala onde ocorria o julgamento, mas foi barrado por não estar credenciado e por seu cliente não estar entre os réus analisados nesta fase. Recusando-se a acompanhar a sessão por um telão, ele permaneceu do lado de fora e, aos gritos de “sanguinário” e “arbitrário”, interrompeu a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes. Acabou detido por desacato, mas foi liberado após o registro de um boletim de ocorrência.