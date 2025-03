VÍDEO flagra momento em que piscina chacoalha violentamente

O impacto do terremoto de magnitude 7,7 que atingiu Mianmar e a Tailândia na sexta-feira (28) foi registrado em diversos vídeos que viralizaram nas redes sociais. Um deles mostra a água de uma piscina em Bangkok sendo agitada violentamente, criando ondas que assustaram os banhistas e os forçaram a buscar abrigo.

O tremor abalou a capital tailandesa e outras cidades do país. Autoridades informaram que seis pessoas morreram, 26 ficaram feridas e cerca de 47 estão desaparecidas em três canteiros de obras em Bangkok.

As operações nos aeroportos de Bangkok, Chiang Mai, Hat Yai, Chiang Rai e Phuket foram normalizadas após inspeções de segurança, informou a Airports of Thailand à Reuters. A entidade confirmou que as estruturas dos terminais não sofreram danos significativos e continuam seguras para operação.

Mais de mil mortos em Mianmar

O governo militar do país informou neste sábado (29) que o número de mortos já ultrapassa mil, além de 2.300 feridos e 30 desaparecidos. A cidade de Mandalay, a segunda maior do país, foi uma das mais afetadas, com cerca de 2.300 construções, incluindo casas e templos, completamente destruídas.