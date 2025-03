Mãe que levou abusador da filha ao tribunal do PCC é condenada

Thaynara Ribeiro Gomes, 28 anos, foi condenada pela Justiça de Mato Grosso do Sul a seis anos de reclusão e 10 dias-multa pelos crimes de cárcere privado e envolvimento com organização criminosa. Antes de ser investigada pela morte de Felipe Batista de Carvalho, 19 anos, em abril de 2022, ela não possuía antecedentes criminais.

De acordo com o processo, Thaynara acionou integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) em abril de 2022 para punir Felipe Batista de Carvalho, que mantinha relacionamento com sua filha de 11 anos. O rapaz desapareceu em 16 de abril e foi encontrado quatro dias depois, com as mãos e os pés amarrados, em estado de decomposição, na área rural de Campo Grande. A perícia concluiu que a causa da morte foi enforcamento.

Apesar de ter sido investigada pelo homicídio, Thaynara foi absolvida desse crime e condenada pelos demais delitos. A Justiça determinou que a pena seja cumprida em regime semiaberto.

*Com informações do Metrópoles