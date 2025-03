STF rejeita levar julgamento de Bolsonaro e aliados ao plenário

Por 4 votos a 1, os ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitaram o pedido das defesas dos oito acusados de tentativa de golpe de Estado para que o caso fosse julgado pelo plenário da Corte. O julgamento, que pode tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, segue na Turma, formada por cinco dos 11 ministros do STF.

Os advogados dos denunciados argumentaram que, por envolver um ex-presidente da República, o processo deveria ser analisado pelo plenário. Celso Vilardi, defensor de Bolsonaro, sustentou que os atos supostamente criminosos têm relação direta com o cargo e que o ex-presidente chegou a ser investigado enquanto ainda estava no exercício da função. No entanto, a maioria dos ministros rejeitou o pedido e manteve a competência da Primeira Turma.