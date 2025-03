Influenciador perde R$ 1 milhão em pôquer na casa de Neymar

O influenciador, que soma milhões de seguidores e fez fortuna com rifas, tem uma relação próxima com Neymar. Ele já presenteou o jogador com um colar de ouro e diamantes de R$ 2 milhões. De acordo com o portal Metrópoles, além dos holofotes, Buzeira também já esteve no radar da polícia, investigado por suposto envolvimento com jogos de azar e ligação com um traficante do PCC.