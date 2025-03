Unicamp vai diminuir número de questões da 2ª fase do vestibular

"A redução considera as questões da parte específica do exame, de acordo com a área de conhecimento, nas quais os candidatos se empenham mais por conta dos respectivos pesos de cada matéria. Acreditamos que, com o ajuste, os candidatos terão mais tempo para ler bem os enunciados e articular as informações solicitadas", disse José Alves de Freitas, diretor da comissão.

A segunda fase da Unicamp acontece em dois dias de prova. No primeiro, eles fazem uma redação (são apresentadas duas propostas e o candidato escolhe uma delas) e respondem a 10 questões dissertativas (seis de português e literatura, duas de língua inglesa e duas de ciências da natureza).

No segundo dia de provas, onde haverá a redução de questões, os candidatos respondem a questões da área em que escolheram o curso. Com a mudança, os candidatos terão, no segundo dia de provas da segunda fase, que responder à seguinte quantidade de questões: