Unicamp sobe em ranking global e se destaca em seis disciplinas

A Unicamp avançou em três grandes áreas do conhecimento na edição 2025 do QS World University Ranking por disciplina, um dos mais prestigiados do mundo. O levantamento, divulgado nesta sexta-feira (14) pela consultoria britânica QS, analisou 5.203 universidades globais e aponta que a instituição melhorou sua posição em Engenharia e Tecnologia, Ciências da Vida e Medicina, e Ciências Naturais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Seis disciplinas da Unicamp receberam destaque especial:

Odontologia: 26ª melhor do mundo

Antropologia, Estudos do Desenvolvimento e Esportes: entre 51-100

Engenharia Elétrica e Letras e Linguística: 90ª posição

Na classificação geral, a Unicamp segue entre as 150 melhores universidades do mundo em todas as cinco grandes áreas avaliadas: Artes e Humanidades, Engenharia e Tecnologia, Ciências da Vida e Medicina, Ciências Naturais e Ciências Sociais e Administração.

Destaques por área

Artes e Humanidades: Mantém a 135ª posição geral, com destaque para Línguas Modernas (90ª) e Linguística (101-150).

Engenharia e Tecnologia: Ocupa a 94ª posição, com avanços contínuos desde 2022. Engenharia Elétrica e Eletrônica (90ª) e Engenharia Química (95ª) estão entre as mais bem avaliadas.

Ciências da Vida e Medicina: Melhorando desde 2021, agora ocupa a 144ª posição, com Odontologia (26ª) e Enfermagem (101-150) entre os destaques.

Ciências Naturais: Subiu para 118ª posição, superando a marca de 2024 (123ª), com Matemática (122ª), Química (133ª) e Física e Astronomia (150ª) em evidência.

Ciências Sociais e Administração: Com classificação geral 150, apresentou crescimento nos Estudos do Desenvolvimento (51-100), Antropologia (51-100) e Educação e Sociologia (101-150).

O QS World University Ranking utiliza indicadores como reputação acadêmica, reputação empresarial, impacto da pesquisa e rede de pesquisa internacional para definir a classificação, analisando mais de 16,4 milhões de artigos acadêmicos e a opinião de mais de 151 mil acadêmicos e 100 mil empregadores no mundo.

Os resultados reforçam a relevância da Unicamp no cenário acadêmico global, consolidando-a como uma das universidades mais influentes do Brasil e da América Latina.