Nunes Marques pede vista e suspende julgamento de Zambelli

O julgamento ocorre no Plenário Virtual do STF e estava previsto para encerrar na próxima sexta-feira (28). Zambelli responde por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, devido a um episódio ocorrido em outubro de 2022, quando perseguiu, armada, o jornalista Luan Araújo em São Paulo.

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista e suspendeu o julgamento da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que pode ser condenada a 5 anos e 3 meses de prisão, além da perda do mandato parlamentar. A decisão adia a conclusão do caso, que já contava com quatro votos a favor da condenação.

O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, votou pela condenação, defendendo a perda do mandato e o cancelamento definitivo do porte de arma da deputada. As imagens do ocorrido, segundo a acusação, mostram que Zambelli não teve sua integridade ameaçada e agiu de forma desproporcional.

A ação penal contra Zambelli foi aberta pelo STF em agosto de 2023, após denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR). O julgamento segue suspenso até nova manifestação de Nunes Marques.