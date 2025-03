STF tem maioria para condenar Zambelli a 5 anos de prisão

O Supremo Tribunal Federal (STF) já reúne três votos favoráveis à condenação da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com uso de arma. O julgamento virtual teve início nesta sexta-feira (21) e, até o momento, os ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes votaram para que a parlamentar cumpra pena de 5 anos e 3 meses de prisão, além de 80 dias-multa e perda do mandato parlamentar quando a decisão transitar em julgado.

No voto do relator, Gilmar Mendes, seguido pelos demais ministros até o momento, também está prevista a revogação definitiva do porte de arma de Zambelli. O ministro argumenta que as gravações do episódio evidenciam que a deputada não teve sua integridade ameaçada e agiu de maneira desproporcional e violenta.

A defesa de Zambelli, representada pelo advogado Daniel Bialski, criticou o julgamento em plenário virtual, alegando cerceamento do direito de defesa por não permitir sustentação oral direta.

O julgamento segue até as 23h59 de 28 de março, com a expectativa de novos votos dos demais ministros do STF nos próximos dias.