Mulher afoga cão no banheiro por não poder embarcá-lo no avião

Uma mulher foi presa acusada de afogar seu cachorro no banheiro do Aeroporto Internacional de Orlando, na Flórida (EUA), depois que a companhia aérea recusou o embarque do animal por falta de documentação.

O caso aconteceu em dezembro de 2024, quando uma funcionária da limpeza encontrou o corpo do schnauzer Tywinn, de nove anos, dentro de uma lixeira no banheiro do aeroporto. O animal estava com coleira, colete de apoio emocional, bolsa de transporte e uma plaquinha com o nome e telefone da dona.

Imagens de segurança registraram a mulher discutindo com um funcionário da Latam Airlines por 15 minutos antes de entrar no banheiro com o cachorro e sair sem ele cerca de 20 minutos depois. Logo em seguida, ela passou pela segurança e embarcou em um voo para Bogotá, na Colômbia, seguindo depois para o Equador.