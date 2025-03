Jade Barbosa deixa para trás dúvida e quer estar em LA-2028

A transição de carreira acaba sendo algo natural com o esquema que temos na seleção. Temos meninas mais velhas, eles entendem que essas meninas vão precisar fazer isso em algum momento e nos deixam à vontade. Já fiz faculdade de marketing, MBA em gestão de pessoas, tenho cursos do comitê. Temos inúmeros atletas dentro do esporte que têm experiência que poucas pessoas vão ter no mercado de trabalho, mas não tem a formação necessária para atingir certos trabalhos. Eu gostaria de ser uma pessoa que tem formação de ginásio e possa fazer a diferença para frente".

Patamar que a ginástica alcançou no Brasil. "É muito mágico. É difícil colocar palavras porque tomou uma proporção... Às vezes, eu chego em casa, olho a medalha e penso: 'Meu Deus, isso rolou! É verdade mesmo'. A gente anda na rua, no clube, no Parque Olímpico e as pessoas te olham, se sentem honradas em serem representadas por você. É um privilégio representar o Brasil fora. Chegamos a um nível de respeito lá fora que é algo que trabalhamos há mais de 20 anos. O Brasil é esperado. Vamos receber o Mundial de Ginástica Rítmica. A história do nosso esporte no Brasil atingiu outro patamar. É muito bom viver esse momento".