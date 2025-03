'O sistema não deixa ninguém entrar', diz Ronaldo sobre CBF

Já as disputas estaduais deveriam ter um formato padronizado com menos jogos, disse o ex-jogador eleito três vezes melhor do mundo. "Mas [o estadual] tem que melhorar. [...] É muito jogo ruim, que não vale pra nada, só pra manter jogador em atividade. Não, faz o estadual no Brasil inteiro com sete jogos, sistema igual Copa do Mundo."

Presidente do Valladolid, na Espanha, o ex-dono do Cruzeiro-MG defendeu a ampliação das SAFs (sociedades anônimas do futebol) no Brasil. "Todos os clubes vão ter que fazer em algum momento. Até para trazer mais dinheiro para a indústria, para os clubes se organizarem para pagar as dívidas, e também para serem competitivos."

O potencial de crescimento financeiro do futebol brasileiro deveria ser um grande atrativo a esse tipo de negócio, de acordo com o empresário. "Hoje a indústria do futebol é 0,7% do PIB [Produto Interno Bruto] do Brasil. Em outros países, a média está em 2,5%, 3% do PIB de cada país. Por exemplo, do [PIB] espanhol, da França, da Inglaterra."