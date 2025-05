Sertanejo sofre traumatismo craniano ao voltar de show; VÍDEO

O cantor sertanejo Hugo, da dupla com Raphael, escapou por pouco de uma tragédia ao se envolver num acidente de carro na madrugada de sexta-feira (2), em Dourados (MS). Ele voltava de uma apresentação quando o veículo em que estava colidiu com outro durante a ultrapassagem. No carro estavam mais duas pessoas, incluindo o irmão do artista, que saíram ilesos.

O impacto provocou traumatismo craniano e um corte profundo que se estende da parte de trás da cabeça até a testa. Hugo também sofreu hematomas no rosto, mas, segundo os médicos, não houve danos internos graves. Ele passou por exames, foi medicado e se recupera em casa, em Goiânia (GO).