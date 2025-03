Suspeita de matar turista com 'Boa Noite, Cinderela' é presa

Turistas e estudantes eram os principais alvos da quadrilha. Segundo a polícia, as mulheres se misturavam aos frequentadores desses locais e se apresentavam como garotas de programa. Após ganhar a confiança das vítimas, levavam-nas para a região do Parque União ou para as suas casas.

Claudia Mayara Alves Soliva aplicava os golpes com outras duas mulheres em rodas de samba na Pedra do Sal, na Gamboa e na Lapa, segundo a polícia. Ela foi detida na noite desta sexta-feira (21), após a Justiça determinar a prisão preventiva.

As vítimas eram drogadas com bebidas com tranquilizantes. Após os homens desmaiarem, as suspeitas faziam transferências bancárias e compras com seus cartões de crédito.

A mulher vai responder por latrocínio consumado e furto. A PCERJ informou que as investigações continuam para identificar a participação dos outros membros do grupo no crime.

Defesa. Não há até o momento nos registros do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro advogado constituído para a mulher. O espaço segue aberto para manifestação.

Morte de turista colombiano.