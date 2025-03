Neymar tira sandália e bate pênaltis em amistoso da Fúria

A Kings League tem o "pênalti do presidente", e Neymar não deixou de bater. Ele tirou a sandália, converteu a penalidade descalço e disse que ficou mais nervoso do que em jogos oficiais.

Neymar foi até um amistoso da Fúria em Santos hoje e bateu o "pênalti do presidente". Neymar compareceu ao jogo preparatório da Fúria contra o Nova União. O time de fut7 presidido pelo astro e Cris Guedes venceu o Nova União por 11 a 4.

Neymar treinou pela manhã no Santos antes de ir até o amistoso da Fúria na mesma cidade.

Ele está em fase final de recuperação de lesão na coxa esquerda e deve enfrentar o Vasco, dia 30, em São Januário, pela primeira rodada do Brasileirão.

Neymar já treina em campo no CT Rei Pelé, mas ainda sem contato com os companheiros. Ele deve ser liberado para trabalhar normalmente com o técnico Pedro Caixinha na próxima semana.