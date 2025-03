Orgulho do povo, a moqueca capixaba levou uma vereadora da capital a propor projeto de lei que instituiu um dia para lembrá-la, sob a alegação de que ‘a receita redunda em prato riquíssimo de sabores, aromas e tradições, servido nos principais restaurantes de Vitória, atraindo turistas de todo o Brasil e até de fora, interessados em degustar esse verdadeiro símbolo da nossa culinária.’

A experiência de saborear uma moqueca bem preparada, com todos os temperos que aguçam o paladar, é marcante. Quem aprecia peixe, costuma louvar, sobretudo quando ela é servida na panela de barro em que é preparada. Mas se você não tem uma panela de barro ou não gosta de coentro, faça mesmo assim, na sua panela comum e substituindo o coentro por salsinha. Também fica bom.

Limpe bem o peixe, corte-o em postas, reserve a cabeça para um pirão. Mergulhe tudo em uma vasilha com água, sal e suco de limão. Conserve assim por pelo menos uma hora. Corte miudamente a cebolinha e o coentro; em plumas a cebola branca; em rodelas os tomates. Misture a eles o colorau e mexa. Espalhe o azeite no fundo e laterais da panela e disponha metade dos temperos picados. Em seguida, arrume as postas do peixe escorridas e cubra-as com os temperos restantes, mais a pimenta. Não acrescente água. Tampe a panela e mantenha-a em fogo brando. Quando abrir fervura, aguarde cinco minutos, coloque algumas gotinhas de limão e desligue a chama. Tampe de novo e espere aproximadamente 10 minutos. Experimente o sal. E sirva, com cuia de farinha de mandioca ao lado ou, o que é mais típico, com pirão, cujo processo de preparo é bem simples. Retire a cabeça do peixe da água salgada e coloque numa panela. Acrescente água fervente e deixe cozinhar até desmanchar. Elimine os ossos coando a mistura em peneira. Retorne o caldo ao fogo baixo, experimente o sal e acrescente a farinha aos poucos, mexendo sempre para não embolar.