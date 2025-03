Restaurante culpa 'pessoal do Bolsa Família' por faltas

Um aviso que relacionava o "pessoal do Bolsa Família" à falta de funcionários foi flagrado no balcão da rede de restaurantes Freshouse em um shopping center na zona sul de São Paulo. A empresa afirma que a mensagem foi fixada em um de seus computadores sem autorização da diretoria.

O bilhete estava colado com fita adesiva em um computador da Freshouse do shopping Market Place. O caso teria ocorrido nesta semana e foi denunciado pelo perfil do Instagram Brasil Fede Covid.