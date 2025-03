Justiça condena mulher por atacar ex no LinkedIn e via e-mails

Após o fim de um relacionamento de sete anos, uma mulher enviou e-mails e fez postagens ofensivas no LinkedIn contra o ex-companheiro no Distrito Federal, e agora a Justiça a condenou. As mensagens, que continham xingamentos e acusações de violência psicológica e atividades ilegais, prejudicaram a honra pessoal e profissional do homem, segundo decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

A mulher enviou e-mails com insultos, chamando o ex de "irresponsável, covarde, safado e canalha". No LinkedIn, rede social profissional, ela o acusou de violência psicológica e de exercer atividades ilegais. As ofensas na plataforma chegaram ao conhecimento de superiores e colegas de trabalho do homem.