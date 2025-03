Idoso esquarteja homem na igreja e joga cabeça na caçamba

A motivação do crime, segundo a investigação, foi uma cobrança feita por Danilo, que havia comprado um imóvel do idoso por R$ 20 mil. Ele já havia pago R$ 18 mil e exigia um comprovante antes de quitar o restante, o que teria gerado a reação violenta do suspeito. Familiares encontraram outras partes do corpo enterradas no terreno da igreja.

O idoso se apresentou acompanhado de um advogado. O carro usado no descarte foi apreendido para perícia, e ele deve responder por homicídio qualificado. A audiência de custódia está marcada para quarta-feira (26).

*Com informações do SBT News