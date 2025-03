Matador escreve na parede com sangue das vítimas: 'deculpa mae'

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) investiga o assassinato brutal de Marley Almeida Clemente e sua neta, Ana Carolina Anacleto, de 12 anos, em Jataizinho, no norte do estado. O criminoso usou o sangue das vítimas para escrever uma mensagem na parede da casa: “Deculpa mae Marcos”. No entanto, familiares afirmam não conhecer ninguém com esse nome.

Leia mais: Avó e neta são mortas; autor deixa mensagem de sangue na parede

Os corpos foram encontrados na noite de sábado (22), na residência de Marley. A neta havia ido passar a noite com a avó, que morava sozinha e enfrentava problemas de saúde. Durante o dia, parentes tentaram contato, sem sucesso. Preocupado, um dos filhos de Marley e tio de Ana Carolina foi até a casa e se deparou com a cena do crime.