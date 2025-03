Casal chinês vai ao hospital após desafio viral dar errado; VÍDEO

Após tentar realizar um dos desafios bizarros que circulam nas redes sociais, um casal chinês acabou precisando de ajuda médica para resolver uma situação no mínimo inusitada. A dupla se dirigiu ao hospital após a mulher colocar a mão na boca do namorado, mas não conseguir retirá-la de lá. O jovem ficou com o punho da namorada preso dentro de sua boca, cena que rapidamente viralizou nas redes sociais.

O desafio, que estava fazendo sucesso na web chinesa, consistia em um homem tentar "comer" o punho de uma mulher. Para a surpresa deles, o movimento inicial foi simples e a mão entrou sem dificuldade na boca do rapaz. No entanto, ao tentar puxá-la de volta, a mão ficou completamente presa, devido ao enrijecimento dos músculos faciais do jovem.

Desesperado, o casal procurou atendimento na emergência de um hospital em Jilin, no nordeste da China. Lá, os médicos resolveram o problema em uma ação que durou 20 minutos. Durante o processo, os profissionais tocaram uma música calma para tentar tranquilizar o paciente e, para ajudar a relaxar os músculos da boca, injetaram um relaxante muscular no rosto do jovem. Após esse tempo, a mão foi finalmente retirada.