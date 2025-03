Adolescente de 15 anos é suspeita de esfaquear e matar irmão de 7

Uma adolescente de 15 anos é apontada como suspeita de matar o irmão de 7 anos a facadas na noite de sábado (22), em um condomínio na cidade da Serra (ES). Moradores acionaram a polícia.

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem teria sofrido surto dentro do apartamento da família e atacado o irmão com a faca. Um vizinho, ao notar a confusão, conseguiu imobilizá-la até a chegada da Polícia Militar. Antes disso, a adolescente ainda tentou atingir a porteira do condomínio, que precisou se refugiar na guarita.

O Samu foi acionado e confirmou a morte da criança no local. Já a jovem, que apresentava comportamento agressivo, foi contida pelos policiais e levada para um hospital.