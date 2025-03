Notebook na mochila impede ferimento grave de tiro

Um motociclista de 35 anos escapou de um ferimento grave após ser baleado durante assalto na Rua Capitão Mor Rodrigues de Almeida, no bairro Jaguara, Zona Oeste de São Paulo, na terça-feira (18). O projétil atingiu um notebook que estava em sua mochila, reduzindo o impacto do disparo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a vítima trafegava pela via quando foi cercada por cinco criminosos, um deles armado. O grupo usou bicicleta para bloquear a passagem da moto e forçar o motociclista a parar. Em seguida, os assaltantes desligaram o veículo e um deles atirou contra as costas da vítima. No entanto, a bala perdeu força ao atravessar a mochila e o notebook, impedindo um ferimento mais grave, de acordo com a Polícia Militar.