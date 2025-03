Menino de 2 anos é encontrado com mãe e dois homens em motel

Uma mulher e dois homens foram presos pela Polícia Militar do Mato Grosso do Sul (PMMS) após uma criança de dois anos ser encontrada dentro de um motel na capital Campo Grande. O caso ocorreu na madrugada de sexta-feira (21). A mulher foi identificada como mãe do menino.

Segundo o site RICtv, os funcionários não perceberam a presença da criança quando os três adultos chegaram ao local. No entanto, uma camareira ouviu o choro do menino enquanto limpava um quarto próximo e acionou a PMMS.

Ao chegarem ao motel, os policiais encontraram a criança junto com os três adultos. Eles alegaram que o menino ficou dentro do carro durante a estadia, pois não tinha com quem ficar.