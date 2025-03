Bandidos usam cobras para roubar posto de gasolina

Quatro ladrões invadiram um posto de gasolina no Tennessee armados com cobras píton. Eles entraram no estabelecimento no Condado de Madison, Tennessee (EUA), balançando as serpentes e colocando-as sobre o balcão, apavorando os funcionários.

Segundo imagens da câmera de segurança divulgadas pelo Escritório do Xerife do Condado de Madison, os suspeitos roubaram cerca de US$ 400 em óleo de canabidiol.