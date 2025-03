São Joaquim, em Santa Catarina, registra geada no fim do verão

A cidade de São Joaquim, na região serrana de Santa Catarina, registrou geada nesta quarta-feira (19), último dia do verão.

Pela manhã, uma camada fina de gelo encobria os campos do Vale Caminhos da Neve, a cerca de 3 km do centro urbano. A temperatura chegou a 3,8°C na cidade, de acordo com o Epagri/Ciram, sistema estadual de previsão do tempo em Santa Catarina

É a segunda ocorrência de geada no ano na cidade, e também no Brasil. A primeira foi no domingo (16), quando a temperatura mínima chegou a 2,5°C.